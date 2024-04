Die UTA EasyFuel App ermöglicht die schnelle und sichere Abwicklung von Kraftstoff-Transaktionen per Smartphone. Sie funktioniert in Deutschland und Österreich an etwa 2.300 Stationen der Marken HEM/Tamoil, Westfalen, Q1, Avia, Team Energie, Sprint, RAN, Calpam, Classic, Hoyer und Turmöl. In Italien sind rund 500 Tankstellen der Marken Tamoil und GNP an das UTA EasyFuel Akzeptanznetz angebunden. In Belgien kann aktuell an circa 320 Stationen der Marken Esso, Maes und PMO mit der App getankt werden. Darüber hinaus kann UTA EasyFuel an allen belgischen Tankterminal Truck Stops genutzt werden. UTA Edenred treibt die Anbindung weiterer Marken an das UTA EasyFuel Netz voran und bereitet auch den Roll-out der digitalen Tankkarte in weiteren europäischen Ländern vor. „Wir haben die bewährte UTA Tankkarte mit UTA EasyFuel digitalisiert und damit unser Angebot an smarten und digitalen Mobilitätslösungen erweitert“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred. „UTA EasyFuel bietet Komfort, Schnelligkeit und Sicherheit. Damit verfolgen wir konsequent unseren Anspruch, die Mobilität unserer Kunden wirklich einfach zu machen.“