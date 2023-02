Die Messung der Laufflächenabnutzung der Reifen erfordert derzeit spezielle analoge oder digitale Geräte, mit denen Techniker jede einzelne Reifenrille erfassen. Dieser zeitintensive und mühsame Prozess schafft ungewollten Nährboden für widersprüchliche Messergebnisse und Fehler bei der Dateneingabe. Nicht nur Reifenhändler müssen dadurch finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, auch die Sicherheit der Fahrer ist gefährdet. „Die Digitalisierung hat in den letzten zehn Jahren die Sicherheitsstandards in der Automobilindustrie revolutioniert, jedoch verharrt die Reifenwartung hartnäckig im analogen Zeitalter”, sagt Lukas Kinigadner, CEO und Mitbegründer von Anyline. „Die Folgen sind gravierend. Laut National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gab es 2021 über 11.000 Unfälle auf US-amerikanischen Straßen als direkte Folge von Reifendefekten. Bei Anyline ersetzen wir überholte manuelle Messverfahren durch die digitale Datenerfassung. Das vereinfacht und beschleunigt die so dringend nötigen Reifeninspektionen, während Fahrer von einem Mehr an Sicherheit profitieren.”



In der Zukunft will Anyline die Anwendung seiner mobilen Messtechnologie in weiteren Branchen anstreben. Die zugrundeliegende Technologie, welche die Messung von Formen und Abständen mit einer Genauigkeit von 0,1 Millimetern erlaubt, eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten, etwa im Einzelhandel, in der Logistik und dem Gesundheitswesen. Optische Informationen mit einem mobilen Gerät zu erfassen und auszulesen wird die physische Messung mit der digitalen Welt nahtlos verbinden und eine umfangreiche Datafizierung gestatten. Anyline stellte seinen Reifenprofil-Scanner im Rahmen der Pressekonferenz auf der SEMA Show 2022 in Las Vegas am 2. November 2022 erstmalig vor.