Heuer flossen in den Unternehmensvergleich über 197.000 Bewertungen von Entscheidern aus deutschen Unternehmen ein. Insgesamt wurden 1.388 Anbieter aus 112 unterschiedlichen Branchen bewertet. Der Vergleich wurde im Frühjahr per Online-Befragung durchgeführt.



„Bei der Entwicklung unserer Mobilitätsprodukte und -services steht eine erstklassige Nutzererfahrung für uns im Vordergrund. Der Gewinn dieses Awards bestätigt unseren Ansatz und er ist zugleich eine weitere wertvolle Anerkennung des großen Engagements all unserer Mitarbeiter, mit dem wir unseren Kunden zur Seite stehen“, sagt Pierre Jalady, CEO von UTA Edenred und General Manager Edenred Mobility EMEA.