Der Anbieter von Elektroauto-Abonnements, Vibe moves you, will seine Flotte in Österreich ausbauen. 100 Millionen Euro sollen dafür investiert werden, teilte das Unternehmen mit. Damit soll den Kunden eine größere Auswahl an verschiedenen Elektrofahrzeugen angeboten werden.

Vibe moves you wurde vor zwei Jahren gegründet und bietet in Österreich Abo-Modelle für Elektroautos an. Kunden können Fahrzeuge zu einem monatlichen Fixpreis abonnieren - mit Laufzeiten von sechs bis 48 Monaten. Im Fixpreis sind nach Angaben des Unternehmens alle anfallenden Kosten mit Ausnahme des Aufladens enthalten - Zulassung, Versicherung, Wartung, Winterreifen, Autobahnvignette sowie das Schadensmanagement und die Koordination von Werkstattterminen.

"Es ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, nachhaltige Mobilität für alle zugänglich zu machen. Mit diesem finanziellen Rückhalt werden wir unseren Kunden noch mehr umweltfreundliche Optionen bieten und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Reduzierung der CO₂-Emissionen leisten", sagt Christian Schrötter, Managing Director bei Vibes moves you.

Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9 Millionen Euro und ein Jahresergebnis von 300.000 Euro.

(APA/red.)