Ziel des Autovolksbegehrens ist eine finanzielle Entlastung der Autofahrerinnen und Autofahrer. Belastungen in diesem Kontext sehen die Initiatoren in hohen Kraftstoffpreisen, der motorbezogenen Versicherungssteuer, NoVA, CO2 Bepreisung, dem Wegfall von Parkplätzen und steigenden Parkgebühren. Besonders Pendlerinnen und Pendler in ländlichen Gebieten seien von den hohen Kraftstoffkosten betroffen.

In einer Aussendung zitiert Lustig eine Erhebung des Europäischen Verbandes der Automobilhersteller, die Österreich im Kostenvergleich einen Spitzenplatz in der EU zuweist: Pro Kraftfahrzeug und Jahr werden hierzulande demnach im Schnitt 2.678 Euro an Steuern und Abgaben fällig. Das ist Platz zwei hinter Belgien mit 3.187 Euro. Deutschland etwa kassiert pro Kfz 1.963 Euro, Schlusslicht Spanien begnügt sich mit 1.068 Euro.

Gerhard Lustig betont: „Wir fordern eine Senkung der Steuern um 25 Prozent, Einführung eines Reparaturbonus und einen Masterplan gegen die mutwillige Vernichtung und Verteuerung von Parkraum. Das Auto ist in Österreich mit sehr hohen Steuern und Abgaben belastet und dadurch für viele Menschen fast nicht mehr leistbar“.

