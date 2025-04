„Um sicherzustellen, dass auch in Zukunft qualitativ hochwertige Antriebe und Fahrzeuge in Österreich produziert werden, sollten die bereits etablierten Förderprogramme in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie Investitionen und Adaptierungen von Produktionsanlagen weitergeführt bzw. auf Großunternehmen ausgeweitet werden", so Fahrzeugindustrie-Obmann-Stellvertreter Hansjörg Tutner weiter.

Notwendig erscheine in diesem Zusammenhang auch die "Beseitigung der regionalen Bevorzugung Osteuropas" im EU-Beihilfenrecht und die Aufnahme der Fahrzeugindustrie in die Branchenliste der EU für Umweltförderung.