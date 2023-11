Die europäische Automobilindustrie wünscht sich von der Politik mehr Anreize für den Kauf von Elektroautos. In einem Manifest fordert der Branchenverband Acea eine "Ausweitung von Kaufanreizen, Beschaffungsprogrammen und Steuervorteilen für Verbraucher und Unternehmen". Die Forderungen für die kommenden Jahre richten sich an das Europaparlament und die EU-Kommission.

Die Industrie müsse mit der Politik zusammenarbeiten und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine breite Palette klimafreundlicher Fahrzeuge produziert werden könne, sagte Acea-Präsident Luca de Meo. Dazu gehörten auch kleine, erschwingliche Elektrofahrzeuge, die in Europa rentabel produziert werden könnten. In dem Manifest heißt es, es stehe außer Frage, dass weniger klimaschädliches CO₂ in die Atmosphäre gelangen dürfte. "Die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel."

Die Automobilindustrie ist ein entscheidender Wirtschaftszweig in Europa. Sie beschäftigt nach Acea-Angaben rund 13 Millionen Menschen und hat einen Anteil von sieben Prozent am Bruttoinlandsprodukt der EU.

(APA/red.)