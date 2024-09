Auf Einladung des Motor Presse Klub Austria (MPKA) nahm Alexander Schallenberg an einem Online-Meeting teil, das in Kooperation mit dem FVA (Fuhrparkverband Austria) durchgeführt wurde. In diesem Rahmen erörterte der Außenminister aktuelle internationale und geopolitische Entwicklungen. Themen wie die globale Sicherheitslage, die europäische Außenpolitik und diplomatische Herausforderungen standen dabei im Fokus. Im Anschluss an das Gespräch hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, direkt Fragen an den Außenminister zu stellen und in einen offenen Dialog zu treten.



„Wir alle spüren, dass die Zeiten, die wir durchleben, besonders herausfordernd sind: Unsere Gesellschaft, unsere Sicherheit und unser Wirtschaftsstandort sind seit vier Jahren einer Abfolge von Stresstests ausgesetzt, die von der Pandemie, Teuerung, über die Rückkehr des Krieges auf unseren Kontinent, bis hin zu einem drohenden Flächenbrand im Nahen Osten reichen. Hinzu kommt, dass Europa scheinbar von einem Feuerring von Krisen und Konflikten umgeben ist, von der Ukraine über den Südkaukasus, dem Nahen Osten bis zum Putschgürtel, der sich in Afrika von Mali bis zum Sudan erstreckt."