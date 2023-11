Der Name Ayvens ist einprägsam und wird von einem Logo begleitet, das den Zusammenschluss der beiden Unternehmen und die Zusammenarbeit für ein gemeinsames Ziel symbolisiert. Der Slogan "Better with every move" fasst das Ziel des Unternehmens zusammen, durch kontinuierlichen Fortschritt eine einfachere, intelligentere und nachhaltigere Mobilität für Kunden und Umwelt zu schaffen.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Entwickelt wurde die neue Marke von der internationalen Designagentur Dragon Rouge. Ziel ist es, ALD Automotive | LeasePlan über die Leasingbranche hinaus als Marktführer für eine bessere Mobilität zu positionieren.

Auf Konzernebene wird die neue Marke noch in diesem Jahr eingeführt. In den 44 Ländern, in denen ALD Automotive | LeasePlan vertreten ist, wird die Marke im Laufe des kommenden Jahres sukzessive für alle Kundensegmente und in allen Kanälen ausgerollt. Die Umstellung in Österreich erfolgt im Sommer 2024.