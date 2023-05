ALD Automotive hat die Übernahme des Flottenmanagement- und Mobilitätsunternehmens LeasePlan erfolgreich abgeschlossen. Vor dem Aufkauf war LeasePlan Teil eines Konsortiums unter der Führung von TDR Capital.

Folgend auf die Übernahme werden ALD Automotive und LeasePlan in Österreich - vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen - mit der Integration in ein gemeinsames Unternehmen beginnen.

Um die strategische Entwicklung in Österreich zu leiten, hat Tim Albertsen, CEO von ALD Automotive | LeasePlan, Klaudija Časar Torkar, bisher Geschäftsführerin von ALD Automotive in Belgien, zur Country Managing Director des gemeinsamen Unternehmens ernannt. Časar Torkar wird auch die Geschäftsaktivitäten in Kroatien, Slowenien und Serbien betreuen. Die Ernennung erfolgt mit sofortiger Wirkung.

"Ich freue mich darauf, zwei erfolgreiche Unternehmen am österreichischen Markt zusammenzuführen. Unser Fokus liegt weiterhin auf bestem Service und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Mit dem Zusammenschluss von ALD Automotive und LeasePlan in Österreich sind wir bestens aufgestellt, um auch zukünftig innovative, digitale und nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen anzubieten", sagte Časar Torkar über ihre neue Rolle.

Klaudija Časar Torkar hat ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ljubljana und Betriebswirtschaft an der Universität Maribor abgeschlossen. Sie verfügt über langjährige, internationale Erfahrung in der Automobilindustrie. Ihre Karriere begann 1996 im VW-Konzern, wo sie verschiedene Führungspositionen innehatte, bevor sie 2009 zu ALD Automotive wechselte. Seit 2014 war sie erfolgreich als Geschäftsführerin in Bulgarien, Ungarn und zuletzt in Belgien tätig, wo sie eine Schlüsselrolle beim Übergang zur E-Mobilität spielte und das Unternehmen maßgeblich weiterentwickelte.

Martin Kössler, bisher Geschäftsführer von ALD Automotive in Österreich und der Schweiz sowie Regional Director Central Europe, wurde zum Group Regional Director ernannt. Hessel Kaastra, bisher Geschäftsführer von LeasePlan in Österreich, wurde zum Group Integration Leader ernannt.