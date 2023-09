Anfang Juli gab es in Deutschland laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft knapp 101.000 öffentliche Ladepunkte für elektrisch betriebene Autos, wovon etwa 10.300 als Ultraschnellladepunkte gelten, welche Ladeleistungen von 150 Kilowatt oder mehr bieten. Knapp 6.500 Anbieter betreiben laut Bundesnetzagentur in Deutschland öffentlich zugängliche Ladepunkte. Verschiedene Energieversorger wie EnBW, Eon oder EWE sowie der E-Autohersteller Tesla betreiben jeweils mehrere tausend öffentliche Ladepunkte.

Der britische Ölkonzern BP hat neben seinen deutschen Ladesäulen-Plänen auch Eckpunkte zum Umbau seiner Deutschland-Tochter zu einem "integrierten Energieunternehmen" bekannt gegeben. Demnach sollen Produktion und Verkauf von Raffinerieprodukten Hauptgeschäftsfelder bleiben. Sie sollen durch wachsende CO₂-ärmere Geschäftsbereiche ergänzt werden, hieß es. In Richtung 2030 sehe er eine "breitere Aufstellung" von BP in Deutschland, sagte Wendeler.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Das Unternehmen BP kündigte Investitionen von bis zu zehn Milliarden Euro bis Ende 2030 in Deutschland an. Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur soll das Geld in das Wasserstoff-Geschäft, die Entwicklung von Offshore-Windprojekten sowie Investitionen in die Produktion von Biokraftstoffen und umweltfreundlicherem Flugkraftstoff fließen. Die beiden BP-Raffinerien in Lingen und Gelsenkirchen würden weiterhin Kraftstoffe, Heizöl und chemische Produkte liefern und gleichzeitig die Produktion von CO₂-ärmeren Produkten erhöhen, hieß es. Konventionelle Kraftstoffe würden "heute, 2030 und darüber hinaus benötigt", betonte das Unternehmen.

(APA/red.)