Markteinführung des achten SUV in der VW-Produktrange ist am 7. und 8. März 2025. Es ist übrigens das zweitgrößte SUV von VW in Europa und kommt wahlweise als 5- bzw. 7-Sitzer, ausgestattet mit Features aus der Oberklasse und Wohlfühlatmosphäre im Inneren. Wie dem Hightech Fahrwerk DCC Pro, Massagesitzen oder auch innovativen Lichtfunktionen.

Insgesamt sechs Antriebssysteme werden zur Wahl stehen. Dazu zählen zwei Plug-In-Hybride (eHybrid), ein Mild-Hybridantrieb (eTSI), ein Turbobenzin- und zwei Turbodieselmotoren. Das Leistungsspektrum liegt zwischen 150 PS und 272 PS. Der reine Turbobenziner und der stärkste Turbodiesel rollen mit dem Allradantrieb 4Motion an den Start.

Verwaltet wird die Kraft von einem automatischen Doppelkupplungsgetriebe (DSG). Neu bei den Plug-In-Hybriden ist die Möglichkeit einer Schnellladung an DC-Ladesäulen mit bis zu 50 kW. Die Gesamtreichweite wird mit bis zu 850 km angegeben. Erwähnenswert ist weiters die Anhängelast von bis zu 2.5 Tonnen sowie das Kofferraumvolumen. Denn selbst in der 7-sitzigen Version beträgt diese 850 Liter. Benötigt man nur 5 Plätze, können die beiden hinteren Einzelsitze eben im Boden versenkt werden. Zu haben ist er ab € 43.690,-.