An die südwestliche Landesgrenze von Wien grenzt Perchtoldsdorf. Auch dort hat man auf die Parkpickerl-Ausweitung in Wien reagiert und mit 1. März 2022 die Kurzparkzone „Perchtoldsdorf Nord“ geschaffen. Anrainer aus dem Randbereich, konkret jene in einem Streifen von rund 350 Metern Breite parallel der Ortsgrenze, können bei der Gemeinde ein digitales Parkpickerl beantragen. Die Kurzparkzone gilt montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr, Fahrzeuge dürfen maximal dreiStunden in diesem Gebiet kostenfrei abgestellt werden. Für Anrainer gibt es die angesprochene Möglichkeit in Form der digitalen Parkkarte, für deren Beantragung die gesetzlich vorgeschriebenen Verwaltungsabgaben von rund 25 Euro zu bezahlen sind.

In Purkersdorf westlich von Wien stöhnt man ebenfalls unter der sich verschlechternden Parksituation seit der Einführung des flächendeckenden Parkpickerls in Wien. Relativ rasch nach dem 1. März 2022 hat man in der Stadtgemeinde aus diesem Grund in den Straßenzügen Waldgasse, Wurzbachgasse und Schuhmeierstraße Kurzparkzonen verordnet. Um auch die restlichen grenznahen Gebiete vor der Flutan Pendlerautos zu bewahren, soll nun in Randzonen im Bereich „Purkersdorf Ost“ ab 1. Mai 2022 eine großflächige Kurzparkzone eingeführt werden. Diese ist gebührenfrei, die Parkdauer ist mit maximal drei Stunden von Montag bis Freitag, 8.00 bis 22.00 Uhr, festgelegt. Für Anrainer wird es die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung geben, hierfür werden 14,30 EuroBundesabgabe und 9,80 Euro Gemeinde-Verwaltungsabgabe fällig.