Im 1. Wiener Bezirk mussten demnach bis zu 234 Euro pro Monat bezahlt werden, in Donaustadt waren Außenstellplätze schon ab 40 Euro zu haben. Für einen Dauerparkplatz in unmittelbarer Nähe zur Salzburger Altstadt waren bis zu 182 Euro fällig. Am Stadtrand ließen sich nicht überdachte Stellplätze hingegen bereits ab 58 Euro anmieten.

Wer seinen Wagen in der Nähe des Inn-Ufers abstellen will, zahlte im Vorjahr bis zu 181 Euro monatlich. Am Innsbrucker Stadtrand war das Parken mit Stellplatzmieten ab 63 Euro deutlich preiswerter. Im Linzer Rathausviertel oder der Inneren Stadt mussten Autobesitzer bis zu 152 Euro für einen Tiefgaragenstellplatz bezahlen. In den Randbezirken von Linz begannen die Mietpreise für einen Außenstellplatz hingegen bereits bei 53 Euro.



Wer in der Landeshauptstadt der Steiermark einen Stellplatz in zentraler Lage mieten möchte, zahlte 2021 bis zu 111 Euro - weniger als halb so viel wie in Wien. Die günstigsten Mieten lagen in Graz bei 52 Euro. (apa/red)