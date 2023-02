AWS DeepRacer bietet eine interessante und unterhaltsame Möglichkeit, in ein Teilgebiet des maschinellen Lernens einzusteigen: das sogenannte Reinforcement Learning oder „bestärkende Lernen“. Dabei erlernen die Autos selbst sehr komplexe Verhaltensweisen. Die Herausforderung dabei ist, während des Trainings die richtigen Belohnungen zu vergeben – ähnlich wie bei der Erziehung von Tieren. In dem departmentübergreifenden Wahlfach und Freifach erlernten knapp 40 Studierende zuerst die Theorie. Diese erprobten sie dann praxisnah in einer 3D-Simulation der Rennstrecke. Beim Abschluss-Event an der FH St. Pölten wurden die besten KI-Modelle (Künstliche Intelligenz) auf die echten Modell-Autos geladen. Die beste Rundenzeit auf der mehrere Meter langen Rennstrecke brachte schließlich den Sieg. Als Preise gab es exklusive „Deep Racer“-Hoodies.



AWS gab in der Lehrveranstaltung Insider-Tipps und Tricks zum optimalen Training der Machine-Learning-Modelle. Zusätzlich stellte das AWS-Team aus Wien die Modell-Autos zur Verfügung und sorgte für den reibungslosen Ablauf des Rennens. Teilnehmen konnten Studierende der Studiengänge Digital Healthcare, Medientechnik, Digital Design, Digital Media Production, Interactive Technologies, Creative Computing und Smart Engineering.