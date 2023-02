Österreichische Besitzer eines vom deutschen VW-Abgasskandal betroffenen Diesels können nach einem aktuellen Rechtsgutachten Schadenersatzansprüche gegen VW geltend machen. Das teilte der Verbraucherschutzverein (VSV), der hunderte Einzelklagen beim Landesgericht Braunschweig in Deutschland eingebracht hat, am Donnerstag mit. Demnach sei davon auszugehen, dass nach österreichischem Recht 30 Jahre Verjährungsfrist anzuwenden ist. Der Skandal rund um die Manipulation der Abgasreinigung bei VW war im Jahr 2015 publik geworden. VW argumentiere, dass Schadenersatzansprüche in Deutschland bereits nach drei Jahren verjährt seien. Das sei nach österreichischem Recht nicht so, hieß es in einer Aussendung des Verbraucherschutzvereins. (apa/red)