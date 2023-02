Das Klimaschutzministerium will den Transportsektor emissionsärmer gestalten. Dafür fließen nun in den nächsten Jahren 275 Millionen Euro in die Umstellung von Bus- und Lkw-Flotten auf alternative Antriebe. Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) begrüßt die E-Mobilitätsoffensive, appelliert allerdings an die Politik, dass es für eine emissionsärmere Zukunft im Verkehrssektor realistischere Fördersummen benötigt. Auch sollte die Bemessungsgrundlage für die Förderhöhe – ökologisch sinnvoller - auf Basis der tatsächlichen Emissionseinsparung erfolgen und somit unabhängig von den gefahrenen Kilometern.

In einer aktuellen Studie errechnete das Beratungsunternehmen "denkstatt" das Einsparungspotenzial an CO2-Emissionen, wenn alle 5.000 Fahrzeuge der privaten Abfallwirtschaft umgerüstet werden würden. Das Ergebnis: Mit elektro- oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen könnten zehn Prozent der Gesamtemissionen der Branche eingespart werden, das entspricht rund 250.000 Tonnen CO2 jährlich. Derzeit belaufen sich die CO2-Emissionen der österreichischen Abfallwirtschaft auf ungefähr 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr. "In elektro- oder wasserstoffbetriebenen Fuhrparks liegt ein enormes Potenzial, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und so Österreich klimafitter zu machen", bestätigt Andreas Opelt, VOEB Vizepräsident und Vorstand der Saubermacher Dienstleistungs AG. "Die Richtung der neuen Mobilitätsoffensive der Regierung stimmt, allerdings muss für eine Transformation das Tempo wesentlich erhöht werden, und dafür benötigt es einen größeren Fördertopf."