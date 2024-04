UTA Kunden können nun an rund 370 Circle K-Tankstellen in der Republik Irland und an 60 Tankstellen in Nordirland Kraftstoff, Schmierstoffe und Fahrzeugreinigungsdienste beziehen. „Das UTA Akzeptanznetz ist das Herzstück unseres Mobilitätsangebots für unsere Kunden und wir arbeiten fortwährend daran, das Netz weiter auszubauen“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred. „Der Netzausbau um rund 430 Circle K-Stationen in der Republik Irland und Nordirland ist ein neuer Meilenstein für uns und unsere Kunden – insbesondere, da wir mit Nordirland eine neue Region zu unserem europaweiten Netzwerk hinzugefügt haben." Bereits seit 2007 hat UTA Edenred Circle K-Tankstellen in seinem Netz in Skandinavien, dem Baltikum und Polen. Circle K, Teil der kanadischen Unternehmensgruppe Alimentation Couche Tard, ist Irlands führender Tankstellenbetreiber und Convenience-Einzelhändler mit über 400 Standorten in der Republik Irland und Nordirland. Circle K betreibt an seinen Tankstellen Shops und Restaurants, die Getränke, Snacks und Lebensmittel für unterwegs anbieten. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen ein Nachhaltigkeitsprogramm, in dessen Rahmen es sich zu verantwortungsvollen, klima- und umweltfreundlichen Geschäftspraktiken verpflichtet.