Auf der Webseite wien.gv.at/parkpickerl, mit Bürgerkarte oder Handysignatur und digitaler Unterschrift lässt sich das Parkpickerl ebenfalls bestellen. Es wird im Anschluss per Post nach Hause geliefert. Man spart Zeit und bis zu 10,70 Euro an Bearbeitungsgebühren, denn für die Beantragung in den Magistratischen Bezirksämtern muss man einen persönlichen Termin vereinbaren. Bislang wurden allein online rund 33.000 Pickerl beantragt, kombiniert mit den Zahlen der Beantragungen auf dem Bezirksamt beläuft sich die Zahl bereits auf über 38.500. Ein Hinweis der Stadt Wien: Das Pickerl gilt erst als beantragt, wenn der Bezahlvorgang auch tatsächlich abgeschlossen ist.