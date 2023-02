Einen starken Anstieg der Verkehrstoten gab es im 1. Quartal 2022 in der Steiermark, nämlich auf mehr als das Dreifache von sechs auf 19 Getötete (siehe Tabelle 2). Das ist der zweithöchste Wert an Verkehrstoten in der Steiermark von Jänner bis März seit 2008. Deutliche Steigerungen im Vorjahresvergleich wurden ebenfalls in Wien, Tirol (jeweils von 2 auf 7) und Niederösterreich (von 12 auf 19) registriert.