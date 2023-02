Im heurigen März mussten 1,791 Euro für Super (plus 31 Cent, 17 %) und 1,861 (plus 43 Cent, 23 %) für Diesel von den Autofahrern bezahlt werden. Im März 2012 zahlten Autofahrer im Schnitt 1,478 Euro für den Liter Superbenzin, bei Diesel waren es 1,436 Euro. Am günstigsten war das Tanken in den vergangenen zehn Jahren 2016 mit 1,044 Euro je Liter Super und 0,967 Euro für Diesel. Ein Blick auf die Entwicklung des Ölpreises zeigt, dass der Spitzenwert kurz vor dem sogenannten "Arabischen Frühling", also den Unruhen von Libyen bis Syrien rund um 2010, erreicht wurde. Hier notierte der Preis pro Barrel (159 Liter, West Texas Intermediate) bei rund 180 Dollar, ging dann rasch auf gut 50 Dollar zurück und pendelte sich Mitte der 2010er Jahre zwischen 100 und 140 Dollar ein. Dann ging es mehr oder weniger stetig bergab, und seit 2020, zu Zeiten der Corona-Pandemie, wieder steil bergauf.