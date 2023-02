Die Preise für Diesel und Super haben zuletzt im Wochenvergleich um rund zwei Cent je Liter zugelegt, so der ÖAMTC in einer ersten Einschätzung. Dieselkraftstoff kostete am Donnerstag (24.02.2022) 1,493 Euro/Liter, für Super waren 1,504 Euro zu zahlen. "Bei Diesel haben wir in der vergangenen Woche, seit dem erstmaligen Überschreiten des Tageshöchstpreises am 15.02. aus 2012, täglich einen neuen Höchstwert beobachtet", so der ÖAMTC zur Nachrichtenagentur APA. Super liegt weiterhin unter dem Tageshöchstpreis aus dem Jahr 2012. Generell treibt der Angriff Russlands auf die Ukraine den Ölpreis in die Höhe, die Märkte sind verunsichert. Am vergangenen Dienstag wurde der höchste Stand von Rohöl seit 2014 erzielt: Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,63 US-Dollar.