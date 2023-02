Der Sprit war im heurigen März so teuer wie noch nie, rechnet heute der ÖAMTC vor. Im Monatsmittel mussten 1,781 Euro je Liter Super gezahlt werden, mit 1,868 Euro je Liter war Diesel im Schnitt sogar teurer als Superbenzin. Zieht man den März 2021 als Vergleich heran, verteuerte sich Super um rund 46 Prozent, Diesel um rund 61 Prozent. "Kraftstoffe sind und bleiben somit ein wesentlicher Treiber der Inflation in Österreich", so der ÖAMTC.