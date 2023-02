Flottenmanager müssen bei der Errichtung eines E-Fuhrparks weit mehr beachten als nur die Umstellung von einer Tank- auf eine Ladekarte. Im neuen Whitepaper-Leitfaden mit dem Titel "Ihr E-Fuhrpark: Der Shell Best Practice Leitfaden für Flottenmanager" zeigt Shell, welche Rolle Elektroautos bei der Dekarbonisierung von Unternehmen spielen. Überdies werden die Herausforderungen des Umstiegs wie das Lastenmanagement beim Laden am Standort sowie eine strategische Routenplanung für eine effiziente Ladeversorgung beleuchtet. Weiters werden die zahlreichen Vorteile wie staatliche Förderung, Einsparungspotenziale und Imageverbesserungen betrachtet.



Mit diesem Whitepaper stellt Shell das eigene Wissen zur E-Mobilität im Geschäftskundenbereich einem breiten Publikum zur Verfügung. Die Informationen basieren auf den langjährigen Erfahrungen Shells als Betreiber eines flächendeckenden öffentlichen Ladenetzes mit über 10.000 Ladepunkten in Österreich und als Anbieter der Shell E-Mobility Card zum Tanken und Laden sowie smarter Lösungen für die eigene Ladeinfrastruktur am Firmenstandort oder bei Mitarbeitern zu Hause.



"Wir sind davon überzeugt, dass E-Lösungen für Flotten einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs leisten. Daher bieten wir neben unserem E-Mobilitäts- Servicepaket für Flottenkunden nun auch den Whitepaper-Leitfaden, der den Umstieg auf E- Fahrzeuge so leicht wie möglich macht und alle Bereiche des Ladens abdeckt“, so Stefan Pfeiffer, Marketing Manager bei Shell in Österreich und der Schweiz.

Das Whitepaper finden Sie unter: www.shell.at/emobility-services