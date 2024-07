Der Verwaltungsjurist betonte in seiner kurzen Rede: „Wir sind nicht die Last Generation, sondern die Working Generation, die alles finanziert“. Er will mehr direkte Demokratie und dass Umfragen und Petitionen beachtet werden. Diese hätten sich nämlich gegen den Radweg in der Krottenbachstraße ausgesprochen.

In den Medien wurde darüber berichtet, dass es Diskussionen zwischen Radweg-Gegnern und Radfahrern gab. Die Blockade wurde aber nach einer Viertelstunde friedlich beendet, so der Veranstalter.