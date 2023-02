Die neue Mobilfunk-Infrastruktur ermöglicht eine 4G- und 5G-Abdeckung über das gesamte Testzentrum hinweg, das sich über eine Fläche von über 700 Hektar mit mehr als 20 Strecken für Hochleistungstests in der Region Apulien erstreckt. Mit der 5G-Lösung von Vodafone Business beabsichtigt das NTC, seinen Kunden die effiziente Entwicklung und Validierung eines breiten Spektrums künftiger erfolgsentscheidender Anwendungen zu ermöglichen – von neuen Funktionen in den Bereichen Konnektivität, Fahrzeug-zu-Infrastruktur- und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation bis hin zu Funktionen des hochautomatisierten und autonomen Fahrens. Als privat-öffentliches Mobilfunknetz verfügt das neue System über eine hybride Infrastruktur, bei der ein privates Netz vollständig in das öffentliche Mobilfunknetz von Vodafone integriert ist. Dank dieses innovativen Konzepts werden am selben Standort sowohl die private als auch die öffentliche Abdeckung sichergestellt.

So kann die Bevölkerung vor Ort von der Verfügbarkeit des schnellen öffentlichen 5G-Netzes profitieren, gleichzeitig können die Kunden des NTCs ein exklusives privates Netz nutzen, das über hohe Standards bei der Datensicherheit verfügt. Neben dem neuen Mobilfunknetz bietet das NTC seinen Kunden nun auch eine leistungsstarke 1-Gbit/s-Verbindung an. Diese ermöglicht eine schnelle und direkte Anbindung an die Cloud, um eine noch effizientere datengetriebene Entwicklungsarbeit im globalen Verbund zu realisieren.„Private 5G-Mobilfunknetze können als Sprungbrett für Unternehmen dienen, indem sie ihnen ermöglichen, die Art und Weise ihrer Geschäftstätigkeit weiterzuentwickeln“, ergänzt Vinod Kumar, CEO von Vodafone Business.

„In Nardò ermöglicht die neue Technologie eine Anlage, die einer echten ‚Smart City‘ ähnelt, mit einer nahtlosen Abdeckung innerhalb und außerhalb des Geländes für die nächste Generation von Anwendungen, die Verkehr und Mobilität verändern werden. Wir freuen uns, das Team in Nardò dabei zu unterstützen, sich auf die Themen der Zukunft auszurichten und weitere Potenziale mit einigen unserer neuesten Technologien zu erschließen.“Das neue Netzwerk stellt ein weiteres wichtiges Kapitel in der zukunftsorientierten Entwicklung des Testzentrums dar. Seit der Übernahme des NTCs durch Porsche im Jahr 2012 wurde kontinuierlich in die Modernisierung und technologische Weiterentwicklung des Prüfgeländes investiert. Neben Investitionen in Werkstätten, Sicherheitssysteme und weitere Strecken wurde 2019 der berühmte Rundkurs mit einer Länge von 12,6 Kilometern und einem Durchmesser von vier Kilometern komplett renoviert und mit Glasfaserkabeln für eine schnelle Datenübertragung sowie verschiedenen Optionen für Verkehrssignale zur Validierung des automatisierten Fahrens ausgestattet. Das neue 5G-Netz von NTC ist Teil einer weitreichenderen Zusammenarbeit zwischen Porsche und Vodafone, die im August 2021 zur Errichtung eines eigenständigen 5G-Netzes im Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach führte.