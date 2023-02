Aus modernen Fahrzeugen sind sie nicht mehr wegzudenken: Fahrassistenzsysteme wie Notbrems-, Einpark-, Spurhalte oder Abstandsassistenten. Damit sie richtig funktionieren und Unfälle verhindern können, müssen sie unabhängig getestet werden. In einem gemeinsamen Event von Teststreckenbetreiber DSD (Dr. Steffan Datentechnik) und Partner ALP.Lab wurde in Hofkirchen im Traunkreis, im Beisein von knapp 100 Besuchern, das erste Euro NCAP konforme Testgelände Österreichs eröffnet, um diese Systeme testen zu können. Für die Eröffnung des 660 Meter langen und 3,4 Hektar großen Areals, wurde zu einem Eröffnungsevent inklusive Test-Demonstrationsfahrt geladen und am Testgelände selbst gaben 13 Aussteller Einblicke in die technologischen Besonderheiten und Herausforderungen der notwendigen Tests.

Auf die Begrüßung durch Teststreckenbetreiber Prof. Dr. Hermann Steffan (DSD) und Hausherr Heino Brditschka (HB-Flugtechnik als Eigentümer des Areals) folgten Grußworte durch den Nationalratsabgeordneten Klaus Fürlinger sowie den oberösterreichischen Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Univ.-Prof. Dr. Horst Bischof (Vizerektor der TU Graz) betonte in seinem Statement die Wichtigkeit von unabhängigen Tests durch Euro NCAP und Dr. Jost Bernasch (Virtual Vehicle Research) gab in seiner Keynote Einblicke in die Zukunft des Testens durch die Verbindung von Realtests mit virtuellen Tests. Im hochrangig besetzten Expertentalk wurden die Bereiche Mobilitätsstrategie, rechtliche Rahmenbedingungen, technische Möglichkeiten und transnationale Bestrebungen thematisiert: