Mit Anfang April hat Rafaela Strasser (28) die Leitung des Porsche Informatik lab:hagenberg von Irmgard Gmachl übernommen. Gmachl leitet seit Anfang April den Entwicklungsbereich für die Großhandels-IT-Lösungen der Porsche Holding. Sie bleibt in der Gesamtverantwortung für das Software-Lab in Hagenberg, hat aber die operative Standortleitung an ihre Mitarbeiterin Strasser übergeben. Strasser ist seit 2017 im Unternehmen und leitet zusätzlich zur neuen Tätigkeit in Hagenberg auch die Abteilung Parts & Aftersales in der Porsche Informatik.

Diesen Herbst startet zudem der neue Bachelor-Studiengang Design of Digital Products (DDP) an der FH in Hagenberg, an dessen Gestaltung die Porsche Informatik im Rahmen einer strategischen Partnerschaft beteiligt war. Dieser Studiengang bietet eine Ausbildung im Bereich der praktischen Informatik mit Fokus auf dem Design von gesamtheitlichen Softwarelösungen.