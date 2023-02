Wenn Städte die Verkehrssteuerung nicht Google Maps & Co. überlassen wollen, brauche es neben rechtlichen Grundlagen auch direkte Kanäle von der öffentlichen Hand zu den Verkehrsteilnehmern, woran laut dem in Wien für Digitalisierung zuständigen Gemeinderat Jörg Neumayer gearbeitet wird. Nur so könne die Stadt ihren Verkehr selbst managen, der außerdem nicht an der Stadtgrenze ende, wie der für Mobilität zuständige niederösterreichische Landesrat Ludwig Schleritzko in seinem Statement hervorhob. Mario Rohracher, Generalsekretär der GSV, fasst zusammen: "Wir werden viele Bausteine und stabile Achsen dazwischen benötigen, um zu einem wirksamen Mobilitätsmanagement zu gelangen. Kooperation, innovative Ansätze, einheitliche Standards, ein flexibler Rechtsrahmen und nutzerorientierte Angebote sind Wege zum Ziel."