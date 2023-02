Um die Ankündigung zu präzisieren: Die Power2Drive Europe 2023 findet vom 14. bis 16. Juni auf der Messe München im Rahmen von „The smarter E Europe 2023“ statt. Da E-Mobilität und der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist gefragter denn je sind hat man die Flächen dieser europäischen Leitmesse 13.000 Quadratmeter erweitert – und sie sind bereits fast vollständig belegt. An den Gemeinschaftsständen des Bundesverbandes eMobilität (BEM) und von AVERE (European Association for Electromobility) sowie in der Start-up Area-sind noch wenige Plätze frei (Stand: 24. Jänner). In den Messehallen und auf den Outdoor-Arealen mit zwei Testdrives stehen Ladesysteme, Elektrofahrzeuge und Mobilitätsdienstleistungen sowie innovative Lösungen für Mobilität im Kontext grüner Technologien in Fokus.



Im Juni 2023 wird es außerdem mehr Möglichkeiten für Demonstrationen und Testfahrten im Außengelände geben, um E-Mobilität für die Messebesucher direkt erlebbar zu machen. Schon im vergangenen Jahr war der „eCar Test Drive“ schnell ausgebucht. Vertreten war u.a. der Škoda Enyaq als Messepremiere in Deutschland. Dieses Jahr werden auf der Outdoor Area mit dem neuen „lightEV Test Drive“ zusätzlich Probefahrten mit E-Fahrzeugen für die letzte Meile und den täglichen Einsatz im leichten Nutzfahrzeugbereich geboten, beispielsweise mit kleinen wendigen Transportern und Lastenfahrrädern.