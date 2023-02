Die neue Mercedes-Benz Wallbox ist für bis zu 22 kW ausgelegt. Dank ihrer technischen Vorrüstung für Remote-Funktionen können Kunden erstmals optional Ladevorgänge über die "Mercedes me"-App vom Smartphone aus ortsunabhängig starten und stoppen, den aktuellen Ladestatus verfolgen und die Lade-Historie einsehen. Die Nutzer können sie per Ethernet-Kabel oder WiFi mit dem eigenen Internetanschluss verbinden. Auf diese Weise lassen sich fortlaufend zusätzliche praktische Funktionen ergänzen, zum Beispiel die Zugriffssteuerung mit RFID oder die smarte Integration der Wallbox in das kundeneigene Energienetz und Energie-Managementsystem.

Darüber hinaus ist es technisch möglich, künftig Softwareupdates "Over-the-Air" über die kundeneigene Internetverbindung zu empfangen. Mit Hilfe eines integrierten Energiezählers lässt sich der aktuelle Stand des geladenen Stroms sowie die Übersicht über alle Ladevorgänge komfortabel in der "Mercedes me"-App ablesen. Eine Übersicht über die Ladekosten ist ebenfalls verfügbar.

Das Gehäuse folgt den gestalterischen Prinzipien von Mercedes-"EQ" und wird so zum Design-Piece für Garage oder Carport. Eine mehrfarbige LED-Leuchte an der Wallbox zeigt den aktuellen Status des Ladevorgangs an. Die integrierten Sicherheitskomponenten bieten während des Ladens bei fachgerechter Installation einen zusätzlichen Schutz vor Fehlströmen für das Fahrzeug, die Hausinstallation und die Wallbox. Um gegebenenfalls nationale Fördervorgaben zu erfüllen, ist die maximale Ladeleistung bei der Installation durch eine qualifizierte Elektrofachkraft auf 11 kW reduzierbar.

In Deutschland wird die Wallbox mit einem fest verbundenen sechs Meter langen Ladek nabel mit Typ 2-Stecker ausgeliefert. Je nach nationalen Vorgaben ist sie voraussichtlich im vierten Quartal 2022 auch als Version mit Typ 2-Buchse erhältlich. Die Wallbox lädt alle aktuellen und zukünftigen Elektro- und Plug-In-Hybridfahrzeuge mit dem universellen Typ-2-Anschluss nach Norm IEC 61851-1. Natürlich können auch Elektrofahrzeuge von anderen Herstellern geladen werden. Die Wallbox ist in Österreich und in vielen europäischen Ländern voraussichtlich im April 2022 erhältlich.