Die Zahlen sprechen für sich: Rund 3.100 Ladevorgänge registrierte Audi während der Pilotphase von Januar bis Ende April 2022 am Nürnberger Standort. Im Schnitt sind das 24 Ladevorgänge mit rund 800 kWh pro Tag. Dabei wartet das Audi Charging Hub mit sechs reservierbaren Schnellladestationen auf. Rund 60 Prozent der Ladevorgänge beim Audi Charging Hub in Nürnberg erfolgten durch wiederkehrende Kunden. Nach Nürnberg eröffnet in der zweiten Jahreshälfte in zentraler Lage eine Test-Ladestation des Audi Charging Hubs in Zürich, gefolgt von Standorten in Salzburg und Berlin.