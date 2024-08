Die Pendlerpauschale betreffend könne entgegen oftmalig "anderslautender Falschdarstellungen" keinerlei Auswirkung auf die Wahl des Verkehrsmittels und somit auch keine Umweltrelevanz abgeleitet werden. „Der heutige Arbeitsmarkt verlangt von den Menschen Flexibilität und Mobilität, für die viele auf die Nutzung eines Autos angewiesen sind. Ein zumindest teilweiser Ausgleich dieses Mehraufwands ist nur fair“, hält Kerle dazu fest.

„Hier werden einfach praktische Herausforderungen des Alltags in nicht urbanen Gebieten ignoriert.“ Die Kriterien für die Inanspruchnahme der Pendlerpauschale wurde in den letzten Jahren schrittweise verschärft, so dass diese heute von weniger Menschen und in geringerer Höhe beansprucht werden kann als früher.

Firmenwagen als wichtiger Wirtschaftsfaktor

Auch die Diskussion um eine klimaschädliche steuerliche Bevorzugung von Dienstwägen beim Sachbezug für die Privatnutzung von Firmenwagen lehnt Kerle ab. „Hier ist offenbar ein gehöriges Maß sozialer Neid im Spiel. Dass nur in Manager-Positionen Firmenwagen angeboten werden, stimmt einfach nicht. Außendienst- und Service-Angestellte nutzen die Autos ebenfalls privat und bezahlen auch dafür.“



Firmenwagen machen insgesamt rund zwei Drittel der Neuzulassungen aus und stellen einen maßgeblichen Wirtschaftsfaktor dar, da es sich größtenteils um Leasingfahrzeuge handelt, für die Kasko-, Service- und Reparaturpflicht besteht. „Hier wird der wirtschaftliche Faktor aus ideologischen Gründen negiert. Dazu ist die Firmenwagenflotte anteilig die jüngste, modernste und somit umweltfreundlichste. Diesen Bereich zu verteuern hieße also den Fahrzeugbestand vorsätzlich älter und damit weniger umweltfreundlich zu machen – und das kann letztendlich kaum im Sinn der Klimaziele sein!“, hält Kerle fest.