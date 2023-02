Die Novelle zur Covid-19-Einreiseverordnung ist seit heute in Geltung und beinhaltet eine Ausnahmeregelung für Pendler. Die Wirtschaftskammer Österreich weist auf die folgenden Änderungen hin: Derzeit gilt die 3G-Regel für die Einreise in das österreichische Bundesgebiet: Personen, die in das Bundesgebiet einreisen und sich in den letzten zehn Tagen nicht in Virusvariantengebieten und -staaten der Anlage 1 (derzeit keine Staaten) aufgehalten haben, müssen einen 3G-Nachweis vorweisen: Sie müssen geimpft, genesen oder getestet (PCR-Test mit 72h Gültigkeit oder Antigentest mit 24h Gültigkeit) sein. Liegt kein 3G-Nachweis vor, ist eine Registrierung vorzunehmen und unverzüglich eine zehntägige Quarantäne anzutreten. Die Quarantäne gilt als beendet, sobald ein negatives Testergebnis vorliegt (Freitestung jederzeit möglich).