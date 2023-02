Als Beispiel nannte die Expertin einen vollelektrischen Van, von dem aus eine Lieferdrohne startet, um Pakete zur gewünschten Annahmestelle zu transportieren. Die letzte Meile wäre hier über die Luft. Als weiteres Beispiel nannte sie "Zero-Emission"-Flugzeuge, die entweder mit Wasserstoff oder Strom aus Batterien betrieben werden. Neben einem technologischen Ansatz ist bei kollaborativer Mobilität auch der organisatorische Ansatz von großer Bedeutung. Ein Schlagwort aktueller Forschungsbestrebungen in der Logistik ist das "Physische Internet". Die Vision ist, dass wir in Zukunft ein Paket aufgeben und dieses durch eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Empfänger gelangen kann. Wichtig hierfür ist ein funktionierendes kollaboratives Netzwerk, welches auf die Daten des anderen zugreifen kann. Jedes Transportobjekt wird in einen intelligenten Behälter getan. Dieser sendet und erhält Daten, zudem kann der Behälter wiederverwendet werden. Mit welchen Verkehrsmitteln die Box bewegt wird, obliegt dem Netzwerk. Fraunhofer Austria Research arbeitet an verschiedenen Projekten, welche zeigen sollen, dass das physische Internet und die kollaborative Mobilität funktionieren. Ziel ist es, das physische Internet in Österreich zur Reife zu führen. Die Europäische Kommission will ein solches Konzept bis 2050 implementieren.