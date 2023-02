In Mutters kann ab sofort das eigene Elektroauto bei den öffentlichen Ladestationen der Gemeinde geladen werden. An zwei Standorten haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) in Kooperation mit der Gemeinde Mutters Lademöglichkeiten geschaffen: im Dorf- und beim Freizeitzentrum. Die IKB hat die beiden AC-Ladestationen mit je einem 22- und einem 11-Kilowatt-Ladepunkt an den optimalen Plätzen in Mutters errichtet. Die Bezahlung läuft über die IKB – mittels Ladekarte, App oder Direct Payment mit QR-Code. Geladen wird mit Ökostrom, der vom dortigen Trinkwasserkraftwerk erzeugt wird und seit mehr als zehn Jahren umweltfreundlich Strom produziert. Geplant sei zudem eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach der Volksschule.