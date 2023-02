Im Jahr 2021 wurden insgesamt 33.366 batteriebetriebene Personenkraftwagen neu zum Verkehr zugelassen. 83,5 Prozent der Neuzulassungen, also 27.847 Fahrzeuge, entfielen auf Unternehmen und Gebietskörperschaften, nur 16,5 Prozent auf private Fahrzeughalter. Beachtlich ist auch die Steigerung gegenüber dem Vorjahr: Mit einem Plus von 113,6 Prozent der betrieblichen Neuzulassungen gegenüber 2020 hat sich der Absatz von elektrischen Firmenwagen mehr als verdoppelt. Die Zuwachsrate von elektrischen Neufahrzeugen im betrieblichen Bereich liegt damit auch leicht über der allgemeinen Absatzsteigerung von E-Fahrzeugen in Österreich, die mit 108,9 Prozent generell sehr üppig ausgefallen ist. In welchen Bundesländern wie viele Elektroautos durch juristische Personen, Firmen oder Gebietskörperschaften zugelassen wurden, sehen Sie in der folgenden Tabelle.