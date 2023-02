Im Zuge dieser Partnerschaft wurden bereits über 300.000 Fahrzeuge über die Logistikdrehscheiben Nosovice (Hyundai Werk in der CZ), Koper (Hafen in SLO), Balogunyom (ehemaliges PDI-Center in Ungarn) und dem heutigen PDI Center in Bratislava zur vollsten Zufriedenheit abgewickelt und bewegt.

Für die Abwicklung der Logistikanforderungen, kann Hyundai auf bis zu 90 Lastwagen-Züge zurückgreifen. Im Laufe der Partnerschaft wurden auch einige Pionierprojekte umgesetzt, unter anderem ist es seit 2004 möglich aus Österreich heraus in Slowenien zu verzollen. Ein wichtiger Schritt, um Prozesse zu beschleunigen.

Ein anderes wichtiges Pionierprojekt war die An- und Auslieferung des ersten Hyundai Wasserstoffbusses in Österreich, von dem weitere folgen werden. "Wir freuen uns auf weitere 5 Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit. Ein Dankeschön gebührt auch allen Mitarbeitern beider Organisationen, die seit 25 Jahren täglich operativ sehr partnerschaftlich und produktiv zusammenarbeiten", betont Roland Punzengruber, Geschäftsführer Hyundai Import GmbH.