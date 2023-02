Jedoch wissen Fahrer vor dem Erreichen der Ladestation oft nicht, ob dort "grüne" oder "graue" Elektrizität, also Strom aus erneuerbaren oder nicht erneuerbaren Quellen angeboten wird. Dafür sind die Betreiber der Ladestationen verantwortlich. Hyundai hat sich deshalb entschlossen, in Verbindung mit "Charge myHyundai" sogenannte Guarantees of Origin (GO) zu verwenden. Mit diesen Herkunftszertifikaten wird der Strom der Ladestation nicht nur als grün gekennzeichnet.

Die "GO" stellen vielmehr sicher, dass wirklich bei jedem Ladevorgang via "Charge myHyundai" die entsprechende Menge an grünem Strom ins Netz eingespeist wird. Hyundai-Fahrer tragen zu sauberer Mobilität bei Nutzer von "Charge myHyundai" können ihre elektrifizierten Hyundai-Modelle künftig umweltfreundlich laden. Sie tragen überdies zu einer sauberen und nachhaltigeren Mobilität bei, weil sie mit jeder Ladung den Anteil erneuerbarer Energien im europäischen Markt erhöhen.



In der Partnerschaft mit "DCS" verschafft "Charge myHyundai" den Kunden Zugang zu einem der weltweit größten öffentlichen Ladenetze – mit über 300.000 Ladepunkten in 29 europäischen Ländern. Mit der Ladekarte beziehungsweise der "Charge myHyundai App" nutzen die Kunden jede einzelne Ladestation einfach und bequem. Zusätzliche Verträge mit den jeweiligen Betreibern der Stationen sind nichtnötig, Der Kunde erhält einmal im Monat eine Charge myHyundai-Rechnung über seine Ladevorgänge.