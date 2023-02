Im Lauf des Jahres 2022 sind die Spritpreise in Österreich massiv gestiegen und haben erstmals die Zwei-Euro-Marke übersprungen. In einer detaillierten Studie zu diesem Thema hat Invenium Data Insights, eine Tochter der A1 Telekom Austria Group, für den ÖAMTC anonymisierte Mobilfunkdaten ausgewertet. Daraus lassen sich Rückschlüsse über das Mobilitätsverhalten der Gesamtbevölkerung ziehen. Dabei wurde analysiert, welche Auswirkungen diese Mehrbelastung durch den Treibstoffpreis auf den motorisierten Individualverkehr hatte. Dabei konnte man feststellen, dass der hohe Spritpreis nicht zu einem signifikanten Rückgang der Autonutzung geführt hat. „Unsere Analyse zeigt, dass die gestiegenen Spritpreise zu keiner signifikanten Reduktion der Fahrtweiten geführt haben“, sagt Michael Cik, Verkehrswissenschaftler und Co-Founder von Invenium Data Insights: „Wenn der Spritpreis einen extremen Einfluss auf den Individualverkehr hätte, dann hätte man das gesehen.“ Das war offenbar nicht der Fall.

Der ÖAMTC schlussfolgert daraus, dass viele Menschen auf das Auto angewiesen sind und deshalb nicht so ohne weiteres auf andere Verkehrsträger umsteigen könnten. Die hohen Treibstoffkosten würden deshalb auch nicht zu einer Verhaltensänderung führen, sondern seien lediglich eine Mehrbelastung, meint Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung. Er bekräftigt daher die Forderung nach einer Erhöhung des Kilometergelds auf 60 Cent, da dieses schon seit langem keine entsprechende Valorisierung mehr erfahren hat. Außerdem schlägt er eine Erhöhung der Kilometerpauschale für Mitfahrer von 5 auf 25 Cent vor, um einen finanziellen Anreiz für die Bildung von Fahrgemeinschaften zu schaffen. Außerdem fordert er mehr Transparenz bei der Auslastung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur so könnte man sinnvolle Mobilitätsagebote für die Bevölkerung schaffen. Konkret sei die Frage, ob beispielsweise starre Buslinien mit fragwürdiger Auslastung nicht besser durch andere Angebote ergänzt oder ersetzt werden sollten. „Wir sind seit Jahren Befürworter eines flächendeckenden Mikro-ÖV-Systems“, sagt Wiesinger. Damit gemeint sind kleinräumige, bedarfsorientierte, flexible an den Nutzern orientierte Verkehrsangebote, die in ländlichen Räumen Transportdienstleistungen für Personen zur Verfügung stellen.