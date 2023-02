Noch kritischer sei das Ausfallen von Brückenbauwerken. In der Regel würden damit massive Verkehrsprobleme verbunden. Für Verkehrsteilnehmer in Wien war zuletzt die Franzensbrücke gesperrt. Was auf die Verkehrsteilnehmer in etwa drei Jahren zukommt ist die Generalsanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn. Ab 2025 wird die Brücke in jede Richtung nur noch einspurig befahrbar sein. Das Verkehrschaos sei dadurch vorprogrammiert.

"Bei Brücken besteht dringender Handlungsbedarf", sagt Rohracher und ergänzt: "Welche dramatischen Folgen die Sperre einer Autobahnbrücke haben kann, zeigt sich aktuell im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen: Wegen einer gesperrten A45-Brücke verzeichnet das Klinikum Lüdenscheid eine Zunahme an Kündigungen seiner Beschäftigten. Die Verkehrssituation kann sogar zu einem Engpass bei der medizinischen Versorgung führen". Dies sei ein alarmierendes Beispiel aus der Praxis: Vier Prozent der rund 17.000 österreichischen Brücken wären mangelhaft oder in schlechtem Zustand. Jedes zweite Brückenbauwerk sei 40 Jahre alt oder älter, so Rohracher.