Seit Jahren investieren die Mitglieder des BEÖ in den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur mit Ladeleistungen von 11 Kilowatt (kW) bis zu 350 kW. Bereits jetzt hat man über eine App oder eine Ladekarte eines BEÖ-Mitglieds man Zugang zu Österreichs größtem Roaming-Netz für E-Mobilität. Damit die Suche nach der nächsten Ladestation noch einfacher ist, stellt der BEÖ nun das Ladenetz über seine Website online zur Verfügung: Unter beoe.at/roamingnetz sind alle öffentlichen Ladestationen in Österreich tagesaktuell abrufbar, ergänzt mit Zusatzinformationen wie Betreiber, Steckertyp, Ladeleistung und Verfügbarkeit.



Wichtig für die Benutzungsfreundlichkeit ist wie so oft eine Liste: Der BEÖ hat gemeinsam mit E-VO e-Mobility (Joint Venture der österreichischen Energiedienstleister für E-Mobilitätslösungen) und mit Cirrantic München (Informationsdienstleister für öffentliches Laden) ein Online-Ladestellenverzeichnis erstellt. Somit können E-Auto-Fahrer leicht eine freie Ladestation finden und ihr Auto bequem laden, dabei muss im Hintergrund auch das digitale Lademanagement gewährleistet sein.



Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) vertritt die Interessen von elf Energieunternehmen in Österreich und setzt sich für den flächendeckenden Ausbau mit Elektromobilität unter Verwendung von 100 Prozent Erneuerbarer Energie in Österreich ein. Die Mitglieder des BEÖ sind: Energie AG Vertrieb GmbH, Energie Burgenland Wärme und Service GmbH, Energie Graz GmbH & Co KG, Energie Steiermark Kunden GmbH, EVN AG, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB), KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, LINZ AG, Salzburg AG, illwerke vkw AG (vkw), Wien Energie GmbH.