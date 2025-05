„Bisher musste jede einzelne Ladezone von einem Betrieb beantragt werden und durfte nur von Gewerbetreibenden benutzt werden. Dies hat teilweise zu einem Fleckerlteppich mit zahlreichen einzelnen Ladezonen in kurzem Abstand zueinander geführt“, erklärt Holzhauser. „Dadurch wurde aber der öffentliche Raum nicht optimal für die Bedürfnisse der Wirtschaft genutzt und Privatpersonen fehlten Haltemöglichkeiten, um zum Beispiel schwere Einkäufe heimzubringen.“



Grätzl-Ladezonen hingegen werden vom jeweiligen Bezirk entsprechend der örtlichen Bedürfnisse errichtet. „So müssen Privatpersonen auch nicht mehr in zweiter Spur oder auf dem Gehsteig parken, was zu gefährlichen Situation führen kann“, unterstreicht Holzhauser. „Es freut mich, dass der 8. Bezirk der erste Wiens ist, der dieses wegweisende Konzept umsetzt.“