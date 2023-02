"Wir freuen uns darüber, das Unternehmen als neuen Partner auf unserem Marketplace begrüßen zu dürfen. So kann Geotab seine Kunden bei der Erreichung ihrer Elektrifizierungs- und Nachhaltigkeitsziele noch besser unterstützen." Mit über 400 Fahrzeugmodellen in der Datenbank erfüllt Volteum die Anforderungen zahlreicher Elektrofahrzeugflotten. Dabei ist die Routenplanung nicht nur auf die verschiedenen Fahrzeugmodelle abgestimmt, sondern berücksichtigt auch den Standort von Ladestationen sowie deren Kapazitäten und Leistung. Derzeit gibt es in ganz Europa über 135.000 Ladepunkte, wobei die Datenbank von Volteum täglich aktualisiert wird.

Darüber hinaus hat Volteum in seine Datenbank eine Echtzeit-Überwachung der Belegung von Ladestationen integriert. So ist sichergestellt, dass die Fahrer stets genau wissen, welche Ladestation gerade frei ist und welche nicht. Darüber hinaus fließen meteorologische und topografische Daten in die Berechnungen ein, um die Reichweite des Fahrzeugs unter allen Wetter- und Fahrbedingungen realistisch zu ermitteln.Kornél Kálmán, Mitgründer von Volteum, erklärt dazu: "Der Wechsel vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug vollzieht sich rasant.

Was Fuhrparkleiter vor allem brauchen, ist die Gewissheit, dass ihre Fahrzeuge sicher unterwegs sind. Sie sind auf Systeme angewiesen, die sicherstellen, dass die Reichweitenangst der Vergangenheit angehört und dass sie auf ihrer Fahrt immer eine Ladestation finden, um Strom zu tanken und anschließend ihr Ziel zu erreichen." Wir freuen uns darüber, dass wir nun auf dem Marketplace vertreten und somit Teil eines Ökosystems sind, das den Übergang zur Elektromobilität vorantreibt. In den nächsten Jahren wird ein Großteil der Flottenbetreiber ihre Fuhrparks elektrifizieren, und wir bieten die Lösung für eine sichere und effiziente Routenplanung. Dadurch gelangen die Fahrer bei jeder Fahrt wie geplant ans Ziel."