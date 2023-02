Die Autohersteller legen derzeit auf die 1.000 Euro für gewerblich genutzte E-Autos nochmals 1.000 Euro hinauf, womit sich die Förderung in Summe auf 2.000 Euro erhöht. Dieser Teil würde dann entsprechend wegfallen. Für heuer sei die Unterstützung, die über das Umweltministerium abgewickelt wird, noch gesichert. Der Grund für das geplante Auslaufen sollen "budgetäre Probleme" sein, so Kerle.



Ein Aus der Förderung hätte für den Absatz von Elektroautos deutliche Folgen. Nicht zuletzt sind Unternehmen maßgeblich an der Forcierung der Elektromobilität beteiligt, wie die Neuzulassungszahlen bei E-Autos zeigen. "Die Entscheidung würde die aktuelle Verunsicherung der Menschen verstärken", erwartet Kerle. Die hohen Energiepreise und die Inflation würden zudem nicht gerade zum Kauf von Autos motivieren. Für Unternehmerinnen und Unternehmer würde es jedenfalls noch schwieriger werden, sich ein umweltschonenderes und günstigeres Fahrzeug in den Fuhrpark zu holen, so Kerle. Quelle: ORF