Das Gesetz enthält des Weiteren Vorgaben für einheitliche Zahlungsmöglichkeiten und transparente Preis- und Leistungsangaben an Ladestationen und Tankstellen. So sollte der Preis an Elektroauto-Ladepunkten in Kilowattstunden kalkuliert werden und die Option einer Kreditkartenzahlung gegeben sein.



Die erweiterte Ladeinfrastruktur wird voraussichtlich auch den Verkauf von Elektrofahrzeugen ankurbeln, da die verbesserte Verfügbarkeit von Ladestationen eines der Hauptverkaufsargumente für diese Fahrzeuge ist. Ein stärkeres Engagement in der E-Mobilität wird die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter reduzieren und zur Erreichung der Klimaziele der EU beitragen.



Letztes Jahr im Juli schlug die Europäische Kommission vor, die alternative Ladeinfrastruktur für Autos und Schiffe als Teil des neuen Klimapakets zu erweitern. Die Ausbauziele sollen dazu beitragen, dass die EU bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zu 1990 emittiert. Die formelle Bestätigung dieses Gesetzes steht noch aus und muss vom Rat der Mitgliedsstaaten erfolgen.