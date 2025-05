Schnellladestandorte : Electra erweitert Netzwerk: Schnellladestandorte in Villach & Oberwart mit Pizza Plus und Goldino als starke Standortpartner

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Electra treibt den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Österreich weiter voran und eröffnet zwei neue Ladeparks: in Villach in Kooperation mit dem Restaurant Pizza Plus sowie in Oberwart auf einem Grundstück des Gastronomieunternehmens Goldino, mit dem Electra eine strategische Partnerschaft pflegt.