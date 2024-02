Davon befinden sich mehr als 18.000 in Österreich und über 125.000 in Deutschland.



UTA eCharge wird in Kooperation mit dem Ladenetzwerkbetreiber ChargePoint angeboten. Die Ladestationen können bequem mithilfe einer Smartphone-App lokalisiert werden, viele Stationen erlauben zudem auch das Starten und Stoppen des Ladevorgangs direkt in der App. Die Stationen im UTA eCharge Netz sind mit allen gängigen Elektro- und Hybridfahrzeugen kompatibel und haben eine Ladeleistung von 3,7 bis 400 kW und mehr, wodurch unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten möglich sind. Abgerechnet werden die Ladevorgänge mit UTA eCharge innerhalb Österreichs und den weiteren europäischen Ländern zum Ladetarif des jeweiligen Stationsbetreibers zuzüglich einer Servicegebühr. Beim Laden in Deutschland wird im Einheitstarif zuzüglich Serviceaufschlag



abgerechnet. UTA eCharge ist als Multi-Energie-Lösung angelegt. So können Kunden neben der Abwicklung der Ladevorgänge auch Hybridfahrzeuge betanken und darüber hinaus Mauten abwickeln oder Fahrzeugwäschen, Werkstattleistungen, Reifenservices und weitere Leistungen aus den UTA Plus Services nutzen. Das gesamte Leistungsspektrum ist mit nur einer Karte, der UTA eCard, verfügbar und auch die Abrechnung aller Leistungen erfolgt per transparenter Sammelrechnung.