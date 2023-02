Im Rahmen der Lidl Klima-Offensive testet der heimische Lebensmittelhändler auch alternativ angetriebene Lastwagen zur Filialbelieferung im Großraum Wien. Die Tests sind der Auftakt für eine langfristige Flottenumstellung, die sich Lidl Österreich vorgenommen hat. Erklärtes Ziel: Bis 2030 sollen die Filialen mit 100 % alternativ angetriebenen Fahrzeugen beliefert werden. Auch das E-Tankstellennetz von Lidl Österreich wächst immer weiter: Knapp 60 Filialen sind bereits mit Ladestationen ausgestattet. Allein dieses Jahr investiert Lidl Österreich knapp eine Million Euro in die Ladeinfrastruktur. Bis 2025 bekommt mindestens jede zweite Filiale mit Parkplatz eine E-Tankstelle.

Weit über das Thema E-Mobilität hinaus hat Lidl Österreich in Sachen Klimaschutz ambitionierte Ziele definiert, um einen Beitrag zu leisten, die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. So wurde 2021 in Kooperation mit der WWF Climate Group eine eigene Klimastrategie veröffentlicht. Der Aktionsplan ist vielschichtig und umfasst alle Unternehmensbereiche: vom gezielten Einsatz von Photovoltaikanlagen für Filialen und Logistikzentren über den verantwortungsvollen Umgang mit Plastikverpackungen bis hin zur klimaschädlichen Lebensmittelverschwendung. Allein im vergangenen Geschäftsjahr sind über 60 neue Photovoltaik-Flächen entstanden. Bis 2023 bekommt jede Filiale, bei der es möglich ist, eine nachhaltige Photovoltaik-Anlage. Schon jetzt betreibt Lidl Österreich über 30.000 m² PV-Flächen.