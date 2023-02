Firmenwagen hat bereits Ende April über den Stand der Dinge in Sachen »Rollermobil Isetta« – das nun endgültig »Evetta« heißt – berichtet. Das Fahrzeug ist kurz vor Produktionsreife und wird am Standort Rosdorf/Göttingen entwickelt. Die ersten Evettas sollen im nächsten Jahr an die Kunden ausgeliefert werden. Zu diesem Elektro-Leichtfahrzeug gesellt sich nun ein Camper-Mobil, von dem es erstmals Bilder gibt. Seit heute findet ein Event am Firmengelände in Göttingen statt (bis 10. Juli), bei dem man die ElectricBrands-Entwicklungen ansehen und auch testen kann.